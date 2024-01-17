На Київщині лунатимуть вибухи

У Бучанському районі, що на Київщині, 17 січня можливо буде чутно звуки вибухів.

Про це попереджає Київська обласна військова адміністрація.

Так, біля одного з населених пунктів району відбуватиметься ліквідація вибухонебезпечних предметів.

"Зберігаймо спокій – це планові роботи", - попередили людей.

Нагадаємо, стали відомі подробиці гучного скандалу з іменами та реальними термінами про депутатів-ухилянтів з КМВА.

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