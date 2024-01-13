Третья победа подряд: "Челси" без Мудрика обыграл соперника в 21-м туре АПЛ (видео)

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика победил "Фулхэм" в матче 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этом противостоянии подопечные Маурисио Почеттино забили в конце первого тайма – на 45+4-й минуте пенальти реализовал Коул Палмер.

Мудрик попал в заявку "Челси" на этот матч, но провел всю игру на скамейке для запасных.

В этом сезоне в активе Михаила 17 поединков за "пенсионеров" в АПЛ, в которых он забил три гола и отдал один ассист.

Обзор матча "Челси" – "Фулхэм"

Будет добавлен в скором времени.

Для "Челси" это третья подряд победа в АПЛ. "Синие" (31 балл) поднялись на восьмое место. "Фулхэм" (24 пункта) занимает 13-ю позицию.

В следующем туре "Челси" 31 января на выезде сыграет с "Ливерпулем", а "Фулхэм" днем раньше примет "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко.

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