Травести-дива Монро ответила на слухи о романе с народным депутатом

Сегодня, 13 января, известная украинская травести-дива Монро отмечает 46-летие.

По случаю дня рождения звезда опубликовала видео в фотоблоге, как в комбинезоне, шубе и на каблуках прогулялась по снежному Подолу в Киеве.

"46! Дожила. Как выяснилось, жить не страшно! Всем спасибо, двигаюсь дальше с вашей поддержкой и верой в меня", - с юмором подписала кадры знаменитость.

Монро на каблуках прогулялась по снежному Подолу

Также на своем YouTube-канале Монро ответила на самые интересные вопросы, беспокоящие ее фанатов. В частности, прокомментировала слухи о том, что была любовницей одного из народных депутатов. Дива сразу опровергла это. Впрочем, отметила, что в начале 2000-х годов ее привлекала внешность тогда еще кулинара и ресторатора Николая Тищенко.

"Самые лживые слухи – я была любовницей народного депутата. Но, к сожалению, не произошло пока… Мне когда-то визуально нравился Николай Тищенко. Но это было в нулевых", – заинтриговала травести-дива.

Монро

К слову, звезда отметила, что в свои 46 лет сожалеет лишь о том, что "отказывалась от свиданий".

Напомним, недавно свой день рождения отпраздновал известный режиссер Алан Бадоев. По этому случаю знаменитость опубликовал пикантные фото в ванной комнате.

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