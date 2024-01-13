Травесті-діва Монро відповіла на чутки про роман з народним депутатом

Сьогодні, 13 січня, відома українська травесті-діва Монро святкує 46-річчя.

З нагоди дня народження зірка опублікувала відео у фотоблогу, як у комбінезоні, шубі та на підборах прогулялася сніжним Подолом у Києві.

"46! Дожила. Як з'ясувалося, жити не страшно! Всім дякую, рухаюся далі з вашою підтримкою та вірою в мене", - з гумором підписала кадри знаменитість.

Монро на підборах прогулялася сніжним Подолом

Також на своєму YouTube-каналі Монро відповіла на найцікавіші запитання, які турбують її фанів. Зокрема, прокоментувала чутки про те, що була коханкою одного з народних депутатів. Діва одразу спростувала це. Втім, зазначила, що на початку 2000-х років, її приваблювала зовнішність тоді ще кулінара й ресторатора Миколи Тищенка.

"Найбрехливіші чутки – я була коханкою народного депутата. Але, на жаль, не сталося поки що… Мені колись візуально подобався Микола Тищенко. Але це було в нульових", - заінтригувала травесті-діва.

Монро

До слова, зірка зазначила, що у свої 46 років шкодує лише, що "відмовлялася від побачень".

Нагадаємо, нещодавно своє день народження відсвяткував відомий режисер Алан Бадоєв. З цієї нагоди знаменитість опублікував пікантні фото у ванній кімнаті.

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