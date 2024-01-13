Алан Бадоєв оголеним показався у ванній

Український режисер Алан Бадоєв відсвяткував день народження.

10 січня зірці виповнилося 43 роки. Раніше у коментарі ЖВЛ режисер ділився, як планує провести свою свято. Як зізнався Бадоєв, він з 15 років не святкує день народження. В цей день, каже знаменитість, він любить побути наодинці і зрозуміти, куди рухатися далі на свій прийдешній рік:

"Так вже повелося, десь з моїх 15 років, що я не святкую день народження. Це такий внутрішній для мене момент. І десь з 10 до 15-го січня я сподіваюсь побути наодинці. Я це дуже люблю. Сподіваюсь приділити саме собі час і відчути, чого я хочу цього року", - розповів Бадоєв.

А своїм шанувальникам за велику кількість привітань режисер подякував у Instagram оригінальним чином. Бадоєв розмістив серію знімків, які характеризують для нього важливі події з життя. На фото режисер зображений на відпочинку десь на островах, також Бадоєв позує разом з сином Борисом та своїми батьками.

Алан Бадоєв з батьком / Фото: instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоєв з мамою / Фото: instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоєв з сином / Фото: instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоєв / Фото: instagram.com/alanbadoev

Також увагу прихильників Алана Бадоєва привернула пікантна світлина, на якій режисер позує оголеним, прикриваючи інтимні частини тіла руками. Знаменитість не підписав, коли було зроблене це фото, але, скоріш за все це кадр з якихось знімань.

Алан Бадоєв / Фото: instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоєв / Фото: instagram.com/alanbadoev

"Дякую вам за теплі слова. Вони наче квіти, що розквітли в моєму уявному садочку", - таким текстом Бадоєв супроводив фотографії.

Своєю чергою, фани засипали Бадоєва приємними компліментами:

З Днем народження, дорогий Алане! Ви - геній сьогодення

Неймовірно сексуальний

З днем нарождення! Натхнення, творчих успiхiв та щастя

Нагадаємо, раніше Алан Бадоєв чесно розповів, у яких стосунках наразі перебуває зі своїми дітьми, сином Борисом та донькою Лолітою від ексдружини Жанни Бадоєвої.

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