На виборах президента Тайваню виграє прихильних незалежності

На виборах президента Тайваню, які були проведені 13 січня, перемагає прихильних незалежності острова від Китаю Лай Цінде.

Про це інформує The Guardian.

У повідомленні вказується, що такий результат виборів на Тайвані буде негативно сприйнятий в Пекіні через що конфронтація з КНР може посилитись.

Перемога Лая Цінде вказує на те, що на Тайвані при владі залишиться уряд, який виступає за незалежність від Китаю.

Попередні результати показують, що Лай Цінде набрав понад 40% голосів, випередивши представника партії Гоміндан Хоу Юї та кандидата від Тайванської народної партії Ке Веньчже.

При цьому опитування напередодні виборів показували, що підтримка у Лая Цінде набагато менша.

На мітингу за Демократичну прогресивну партію (ДПП) Лая Цінде бурхливо привітав його, скандуючи "Привіт, президенте!". Також він отримав вітання з перемогою від основних конкурентів, які все визнали свою поразку.

Переможець виборів Лай Цінде заявив, що він, ймовірно, призначить в уряд представників від різних політичних сил, а також пообіцяв віддавати пріоритет питанням, щодо яких є консенсус серед усіх політичних сил острова.

Разом з тим, Демократична прогресивна партія, скоріше за все, втратить законодавчу більшість за результатами парламентських виборів, які також проводились 13 січня.

У парламентських виборах брали участь ДПП, яка виступає за політичну незалежність Тайваню, а також опозиційні партії Гоміньдан і Тайванська народна партія (ТНП), які прагнуть більшої взаємодії з Китаєм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США попередили Китай про наслідки втручання у вибори на Тайвані.

Крім того, ми раніше інформували, що тайванський експерт описав ймовірний сценарій вторгнення Китаю.

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