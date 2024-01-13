На выборах президента Тайваня выигрывает сторонник независимости

Предварительные результаты показывают, что Лай Циндэ набрал более 40% голосов.
На выборах президента Тайваня, которые были проведены 13 января, побеждает сторонник независимости острова от Китая Лай Циндэ.
Об этом информирует The Guardian.
В сообщении указывается, что такой результат выборов на Тайване будет негативно воспринят в Пекине, из-за чего конфронтация с КНР может усилиться.
Победа Лая Циндэ указывает на то, что на Тайване у власти останется правительство, выступающее за независимость от Китая.
Предварительные результаты показывают, что Лай Циндэ набрал более 40% голосов, опередив представителя партии Гоминдан Хоу Юи и кандидата от Тайваньской народной партии Кэ Вэньчже.
При этом опросы накануне выборов показывали, что поддержка у Лая Циндэ намного меньше.
На митинге за Демократическую прогрессивную партию (ДПП) Лая Циндэ бурно приветствовал его, скандируя "Привет, президент!". Также он получил поздравление с победой от основных конкурентов, все признавших свое поражение.
Победитель выборов Лай Циндэ заявил, что он, вероятно, назначит в правительство представителей от разных политических сил, а также пообещал отдавать приоритет вопросам, по которым есть консенсус среди всех политических сил острова.
Вместе с тем Демократическая прогрессивная партия, скорее всего, потеряет законодательное большинство по результатам парламентских выборов, которые также проводились 13 января.
В парламентских выборах принимали участие ГПП, выступающая за политическую независимость Тайваня, а также оппозиционные партии Гоминьдан и Тайваньская народная партия (ТНП), стремящиеся к большему взаимодействию с Китаем.
Напомним, ранее сообщалось, что США предупредили Китай о последствиях вмешательства в выборы на Тайване.
Кроме того, мы ранее информировали, что тайваньский эксперт описал вероятный сценарий вторжения Китая.
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