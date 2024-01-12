Курс валют на 15 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 15 января. По сравнению с пятницей, 12 января, доллар упал в цене еще на 16 копеек и составляет 37,83 гривен.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,83 (-16 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,38 (-36 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,48 (-12 коп.)

Напомним, гендиректор Advanter Group Андрей Длигач рассказал, повлияет ли на курс валют возможная задержка помощи от Запада до февраля.

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