Курс валют на 15 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Валюта еще подешевела.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 15 января. По сравнению с пятницей, 12 января, доллар упал в цене еще на 16 копеек и составляет 37,83 гривен.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 37,83 (-16 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 41,38 (-36 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,48 (-12 коп.)
Напомним, гендиректор Advanter Group Андрей Длигач рассказал, повлияет ли на курс валют возможная задержка помощи от Запада до февраля.
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