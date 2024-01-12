В НБУ прокомментировали уровень инфляции в 2023 году

Ожидается сохранение умеренной инфляции и в 2024 году.

Фактическая потребительская инфляция в декабре 2023 года была ниже прогнозируемой. Базовая инфляция также замедлилась существеннее прогноза благодаря быстрой адаптации участников валютного рынка к режиму управляемой курсовой гибкости. В 2023 году базовая инфляция замедлилась до 4,9%.

Об этом пишет НБУ.

Какие причины замедления

В декабре 2023 года инфляция осталась на уровне ноября – 5,1% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 0,7%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины.

Как отмечают в НБУ, стремительное замедление инфляции в 2023 году обусловлено рядом факторов:

комплекс мер НБУ по поддержанию устойчивости валютного рынка позволил снизить фундаментальное инфляционное давление, что ограничивало рост цен на широкий спектр товаров с импортной составляющей и способствовало улучшению инфляционных и курсовых ожиданий.

фиксация тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги сдерживала рост административных цен;

хорошие урожаи и увеличение предложения пищевых продуктов способствовали существенному снижению продовольственной инфляции.

"Эти факторы перевесили эффекты от роста ценового давления со стороны производственных затрат бизнеса из-за подорожания электроэнергии и повышения зарплат", – отмечают аналитики.

В НБУ привели несколько цифр:

удорожание обработанных продовольственных товаров по итогам года составило 5,9% г/г.

цены на непродовольственные товары снизились в 2023 году на 0,1% г/г

темпы роста стоимости услуг по итогам 2023 составили 10,7%

сырые продукты в 2023 году подорожали на 2,2%

административно-регулируемые цены за прошедший год выросли на 10,7%

темпы роста цен на топливо по итогам 2023 года составили 2,7%

Ранее глава НБУ объяснил, насколько Украина зависит от финансовой помощи Запада.

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