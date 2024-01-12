США приостановили помощь Украине: что известно

Военная помощь Украине от Соединенных Штатов Америки официально приостановлена. Это будет продолжаться до тех пор, пока американский Конгресс одобрит новое финансирование.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга.

Он пояснил, что Вашингтон предоставил последний пакет военной помощи, на который хватило денег. Речь идет о выделении 250 миллионов долларов, о чем объявили еще 27 декабря 2023 года.

"Помощь, которую мы оказывали, сейчас остановилась. Атаки, которые осуществляют россияне, только усиливаются. И сейчас… они используют северокорейские баллистические ракеты для выполнения своей грязной работы. Следовательно, потребность является острой именно сейчас, особенно в эти зимние месяцы", — отмечает он. Кирби.

Он также отметил, что российские оккупанты начали использовать северокорейские баллистические ракеты для "выполнения своей грязной работы".

Напомним, представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге 4 января заявил, что США не будут оказывать Украине военную помощь на том уровне, как это было в 2022-2023 годах, но это не означает прекращения американской поддержки. По его словам, цель Вашингтона – помочь Киеву "встать на собственные ноги".

Между тем, президент США Джо Байден после заключения соглашения о финансировании правительства в 2024 году призвал республиканцев в Конгрессе одобрить дополнительное финансирование. Речь идет о более чем 60 миллиардах долларов для помощи Украине.

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