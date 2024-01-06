Почему растет курс доллара и что будет дальше: в НБУ объяснили

В Украине увеличился спрос на валюту, а параллельно с этим начался рост курса доллара по отношению к гривне. В Национальном банке связывают это с сезонным фактором, поскольку увеличились бюджетные расходы и спрос среди украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба государственного регулятора.

По словам заместителя главы Нацбанка Сергея Миколайчука, в Украине действует управляемая гибкость курса, поэтому курсовые колебания — нормальное явление.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается (как это, например, было в октябре и первой половине ноября)", — сказал он.

Он также подчеркнул, что курсовые колебания не угрожают валютному рынку и остаются значительно меньше, чем до полномасштабной войны.

"Курс на наличном рынке, который важен для населения, уже длительное время колеблется в обе стороны и, несмотря на определенное ослабление гривны в конце года, она остается более крепкой, чем, например, в IV квартале 2022 года", — пояснил он.

Национальный банк не собирается возвращаться в практику фиксированного курса. Отказ от него был сознательным, поскольку для изменений появились соответствующие условия.

Ранее сообщалось, что курс валют в Украине перед Новым годом совершил скачок вверх. В частности, плавное удорожание доллара сменилось быстрым ростом курса. Чего ждать от курса валют в начале 2024 года – читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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