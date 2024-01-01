Курс валют в Украине: доллар по 40 уже вот-вот – миф или реальность

Чего ждать от курса валют в начале 2024 года – читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Курс валют в Украине перед Новым годом совершил скачок вверх. Так, плавное подорожание доллара сменилось быстрым ростом курса. "Планку" в 40 гривен взято не было, но 39 грн за доллар – да. Если гривна в январе 2014 года будет дешеветь такими же темпами, как в конце декабря, курс доллара по 40+ станет реальностью уже в ближайшие дни.

Почему вместо традиционного "мертвого" сезона на время Рождественских и новогодних праздников мы увидели значительное подорожание валюты, чего ожидать дальше, стоит ли вкладывать в нее средства, или уже поздно, что теперь выгоднее: евро, доллар или другие варианты читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса на текущей неделе, с 1 по 7 января;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют в Украине

Отметим, что на прошлой неделе доллар подтвердил предвидение как экспертов, обещавших, что курс остановится и даже снизится, так и прогнозировавших его дальнейшее повышение. Парадокса нет: по информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на понедельник, 24 декабря, средний курс продажи наличного доллара в банках и обменных пунктах составил 38,20 грн/доллар, на среду, 27 декабря – 38,12, а на пятницу, 29 декабря – уже 38,90. В воскресенье, 31 декабря, курс превысил 39 грн и дошел до 39,05 грн/доллар. Средний курс покупки снизился с 37,65 до 37,52 грн/доллар, затем вырос до 38,20, а 31 декабря остановился на 38,25 грн/доллар.

Наличный евро на "белом" рынке только дорожал как в продаже, так и в покупке. За пять дней, с понедельника по пятницу, его средний курс продаж увеличился с 42 до 43 грн/евро (+1 грн.), курс покупки – с 41,30 до 42 грн/евро (+70 коп). На 31 декабря один евро стоил в продаже 43,20 грн. (+1,2 грн.), в покупке – 42,0 грн. (+90 коп.).

По данным мониторинга ТСН.ua банков и обменных пунктов Киева, валюта в кассах банков и обменных пунктах в середине прошлой недели начала исчезать, появились небольшие очереди желающих ее купить. Без проблем можно было купить доллар там, где курс превышал 39 грн. Максимальный курс продажи долларов в одном из небольших банков достиг 39,80 грн/доллар, курс продажи евро в другом – 44 грн/евро. Под обменниками появились давно не виденные менялы, предлагавшие доллары по 39 грн/доллар и выше, а покупавшие по 38,30-38,50.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс доллара продолжил расти. С понедельника, 25 декабря по четверг, 28 декабря, он увеличился в продаже на 65 коп., до 38,80 грн/доллар, по покупке – на 60 коп., с 37,40 до 38 грн/доллар. В последний день года доллар немного подешевел: до 38,60 и 37,95 грн. соответственно.

Средний курс евро начал стремительно расти со вторника, 26 декабря. Если во вторник было в продаже 41,88 грн/евро и 41,65 в покупке, то в пятницу, 29 декабря – уже 43 (+1,12 грн) и 42,80 (+1,15) грн/евро в соответствии. На воскресенье, 31 декабря, курс еще повысился – до 43,75 грн/евро в продаже и 43 – в покупке.

Нацбанк продолжил девальвацию гривны. За неделю, с 25 по 31 декабря, официальный курс доллара вырос с 37,55 до 37,98 грн (+43 коп.), курс евро – с 41,38 до 42,21 грн (+83 коп.). Соотношение доллара к евро увеличилось за неделю с 1,10 до 1,11.

На первый день нового года, который, напомним, рабочий день в связи с военным положением, регулятор установил курс доллара 38 грн (+2 коп.), курс евро – 42 грн (-21 коп.).

В итоге за декабрь доллар подорожал к гривне на 1,63 грн., или на 4,5%, а евро – на 2,60 грн. или на 6,5%, это довольно много после длительной стабильности осенью.

Эксперты назвали главную причину стремительной девальвации гривни за последнюю неделю: значительное увеличение спроса на валюту на межбанковском и наличном рынке одновременно со снижением ее продаж Нацбанком.

"Есть прямая зависимость ситуации с курсом и поступлением зарубежной финансовой помощи – пояснил Олег Пендзин. – Еще две недели назад была уверенность, что она поступит в январе, однако из заявлений зарубежных и украинских чиновников стало понятно: средств не будет полтора-два месяца. Сколько? Их получим, также неизвестно. В этой связи Нацбанк начал экономить валютные резервы. Рынок сразу отреагировал так, как и должно быть: спрос на валюту увеличился, а безналичный и наличный курс стремительно пошли вверх".

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Прогнозы экспертов пессимистические: сразу после Нового года девальвация гривны продолжится. Насколько стремительным будет ее удешевление – зависит в первую очередь от действий НБУ на межбанковском рынке, во вторую – от того, значительным окажется спрос на наличную валюту среди физических лиц и удастся ли валютным спекулянтам вызвать панику и раскачать курс.

Александр Охрименко уверен: восходящий тренд по доллару сохранится, но с 1 по 7 января он замедлится, потому что и деловая активность в первые дни нового года станет ниже, и тревожные настроения среди покупателей валюты уменьшатся.

"Пока нет четкой информации о том, когда и сколько будет предоставлено Украине финпомощи, сколько времени придется продержаться самостоятельно, – аргументировал Охрименко. – Эта неопределенность заставляет власть включить жесткий режим финансовой экономии, что способствует подорожанию доллара. Здесь есть определенная инерция, поэтому можно предположить, что наличный доллар через неделю будет стоить почти 40 грн, как, кстати, год назад, но не факт, что валюту будут активно покупать. подешевел на 3-4 гривны".

Андрей Шевчишин считает, что рост курса продолжится, но будет незначительным. Эксперт ожидает, что регулятор после нового года увеличит продажу безналичной валюты и улучшит ситуацию.

"Временный ориентир на текущую неделю — 39 грн/доллар наличными. Может быть попытка финансовых спекулянтов расшатать курс, но, скорее всего, она окажется неудачной. Однако девальвационные ожидания сохраняются", — говорит Андрей Шевчишин.

Олег Пендзин отметил еще один фактор, который косвенно способствует подорожанию валюты.

"Рынок разогревают заявления наших чиновников о том, что денег у государства не хватает, что уже в январе возможны задержки с выплатами зарплат бюджетникам и пенсиям пенсионерам, – отметил Олег Пендзин. – Некоторые граждане понимают это, как "все пропало", снимают гривневые депозиты и в панике бегут покупать на них доллары, пока не подорожали.Поэтому прогнозы не радостны, уже к концу текущей недели наличный доллар может стоить свыше 39 грн ”.

Продавать или покупать валюту

Мнения экспертов разные.

Александр Охрименко советует подождать как с продажей валюты, так и с покупкой.

"Покупать стоит только в случае, когда это инвестиции на долгосрочную перспективу, не менее года-двух. А продавать – если приобрели доллары давно, например, по курсу 26-28 грн и хотите зафиксировать прибыль", – уточнил Охрименко.

Андрей Шевчишин уверен: сейчас в лучшем положении те, кто в течение лета и осени постоянно покупал впрок наличную валюту, когда доллар и евро дешевели.

"Иногда курс продажи был даже ниже 37 гривен за доллар, а сейчас он 39, – констатировал эксперт. – Если теперь сдать доллар по 38, можно заработать на каждом долларе гривну. Но спешить без крайней необходимости не стоит, курс в январе еще увеличится".

Самый интересный совет дал Олег Пендзин, он для тех, кто имеет гривневые депозиты.

"Решение о том, "убегать" из гривни в доллар, или нет, нужно будет принимать в третьей декаде января, даже при условии курса 40 грн/доллар на то время, которое, напомню, является критическим для доходности гривневых вкладов, – говорит Олег Пендзин. – Если вопрос с предоставлением Украине финпомощи решится в то время положительно, то гривна будет снова постепенно укрепляться. Забирать деньги с гривневого вклада, а не продлевать его можно только в случае, когда срок действия депозита истечет в январе следующего года".

Два других эксперта также не исключают, что в среднесрочной перспективе доллар снова может подешеветь. Финдопомощь Украина в конце концов получит, потому что разумной альтернативы для Запада нет. Тогда на рынке появится больше валюты, а курсы доллара и евро пойдут вниз. Насколько сейчас прогнозировать сложно, но такое развитие событий весной следующего года вполне возможно. Поэтому для тех, кто теперь купит доллар по 40 гривен, может повториться ситуация годичной давности: в январе 2023 курс был 40 грн/доллар, а в июле – уже 37.

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