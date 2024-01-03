Обстрел Харькова: последствия ракетного удара РФ – фото

Правоохранители показали повреждения в Харькове после атаки оккупантов.
Оккупационная армия России вечером 2 января снова атаковала Харьков. Одна из ракет попала в здание учебного заведения. Взрывом также повреждены окна соседних жилых домов.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Спасатели провели обследование окрестных домов, в одном из которых обнаружили мужчину, заблокированного в своей квартире. Чрезвычайники деблокировали входную дверь, изуродованную взрывной волной.
"Работали и психологи ГСЧС, которые общались с жителями пострадавших домов", — говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших в результате атаки РФ нет.
Напомним, в Харькове выросло количество раненых в результате ракетной атаки 2 января.
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