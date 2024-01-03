Обстрел Харькова: последствия ракетного удара РФ – фото

Правоохранители показали повреждения в Харькове после атаки оккупантов.

Оккупационная армия России вечером 2 января снова атаковала Харьков. Одна из ракет попала в здание учебного заведения. Взрывом также повреждены окна соседних жилых домов.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Спасатели провели обследование окрестных домов, в одном из которых обнаружили мужчину, заблокированного в своей квартире. Чрезвычайники деблокировали входную дверь, изуродованную взрывной волной.

Последствия удара по Харькову вечером 2 января / Фото: Министерство внутренних дел Украины

Последствия удара по Харькову вечером 2 января / Фото: Министерство внутренних дел Украины

"Работали и психологи ГСЧС, которые общались с жителями пострадавших домов", — говорится в сообщении.

Психолог ГСЧС общается с жителями пострадавших домов / Фото: Министерство внутренних дел Украины

Жертв и пострадавших в результате атаки РФ нет.

Напомним, в Харькове выросло количество раненых в результате ракетной атаки 2 января.

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