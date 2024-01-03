Обстріл Харкова: наслідки ракетного удару РФ – фото

Правоохоронці показали пошкодження у Харкові після атаки окупантів.
Окупаційна армія Росії ввечері 2 січня знову атакувала Харків. Одна з ракет влучила у будівлю навчального закладу. Вибухом також пошкоджені вікна сусідніх житлових будинків.
Про це повідомила пресслужба МВС.
Рятувальники провели обстеження навколишніх будинків, в одному із яких виявили чоловіка, заблокованого у своїй квартирі. Надзвичайники деблокували вхідні двері, понівечені вибуховою хвилею.
"Працювали і психологи ДСНС, котрі спілкувались з мешканцями постраждалих будинків", - йдеться у повідомленні.
Жертв та постраждалих внаслідок атаки РФ немає.
Нагадаємо, у Харкові зросла кількість поранених внаслідок ракетної атаки 2 січня.
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