Ситуація на фронтах: де ЗСУ відбили атаки і де просунулися окупанти (мапи ISW)

Сили оборони України ведуть запеклі бої з російськими військами на кількох напрямках. Зокрема, українські війська надалі утримують плацдарм на лівому березі Херсонщини та відбивають ворожі атаки в районі Кринок.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Бої на Харківщині і Луганщині

Як демонструють опубліковані 2 січня геолокаційні кадри, окупанти просунулися на захід від Кармазинівки (11 км на південний захід від Сватового) і Площанки (15 км на північний захід від Кремінної).

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Також відбулися позиційні бої 1 і 2 січня на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки та на схід від Петропавлівки; на південний захід від Сватового поблизу Макіївки; на захід від Кремінної біля Тернів і Торського; на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісу.

ЗСУ, ймовірно, вдарили по району зосередження російського добровольчого загону БАРС-16 "Кубань" в окупованому Лисичанську на Луганщині.

Мапа боїв на Луганщині

Ситуація на фронті в Донецькій області

Опубліковані 1 та 2 січня геолокаційні кадри свідчать, що російські загарбники просунулися на північну та східну околиці Богданівки (на північний захід від Бахмута).

А викладені 31 грудня геолокаційні кадри показують, що окупанти просунулися на північ від Курдюмівки (на південний захід від Бахмута).

Мапа боїв навколо Бахмута

За інформацією від українських та російських джерел, позиційні бої відбулися на північний захід від Бахмута в районі Богданівки та Хромового, а також на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Відповідно до викладених 31 грудня геолокаційних кадрів, російські війська начебто просунулися на північний захід від Степового (на північ від Авдіївки). Як заявив 2 січня український військовий оглядач Костянтин Машовець, ворожі сили відступили після просування в напрямку Бердичів. Він також вказав, що Степове – спірна сіра зона.

Російські та українські джерела стверджують про позиційні бої на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївського коксохімічного заводу; біля Степового; поблизу промзони; біля Первомайського та Невельського.

Мапа боїв навколо Авдіївки

Геолокаційні кадри за 14 грудня та 1 січня демонструють, що російська армія раніше несуттєво просунулася на північно-східну околицю Новомихайлівки (на південний захід від Донецька). Джерела України та РФ заявляли про позиційні бойові дії поблизу Мар’їнки, Новомихайлівки та Побєди і в напрямку Парасковіївки.

Мапа боїв на Донеччині

Російські джерела звинуватили ЗСУ у завданні удару по готелю "Донбас Палас" у Донецьку 1 січня. Там загинули російські військові блогери. Російські державні пропагандистські ЗМІ та офіційні особи стверджували, що Сили оборони України нібито обстріляли Донецьк одразу після опівночі 1 січня. Очільник так званої "ДНР" Денис Пушилін заявляв, що внаслідок ударів по центру Донецька було четверо загиблих і 13 поранених. Влада РФ не надала інформації про загиблих, лише стверджуючи, що це цивільні особи.

Ситуація на південному фронті

1 та 2 січня ЗСУ та окупанти продовжували позиційні бої на межі Донецької та Запорізької областей. Підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

За даними російських та українських джерел, позиційні бої відбулися на південь та південний захід від Великої Новосілки поблизу Урожайного, на захід від Старомайорського, на північ від Приютного та на південь від Новодарівки.

Один з російських воєнних блогерів 31 грудня заявив, що окупанти начебто просунулися у невизначеному районі між Новопрокопівкою і Вербовим. А 1 січня російський "воєнкор" заявив, що українські війська відбили невизначені позиції на південь від Вербового.

Джерела України та Росії заявили 1 і 2 січня про позиційні бої на захід і південь від Роботиного, а також поблизу Вербового і Новофедорівки.

Мапа боїв на Запоріжжі

Російський мілітаріблогер заявив про складні погодні умови на заході Запорізької області. Як поінформував Машовець, частини російського 234-го десантно-штурмового полку (ВДВ) і 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади просувалися на захід від Роботиного з Копані.

Протягом 1 та 2 січня позиційні бої тривали на лівобережжі Херсонської області. Підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Українські війська 1 січня відбили дещо збільшену кількість російських наземних атак поблизу Кринок.

Російські війська 1 січня атакували плануючими бомбами FAB-1500 позиції українських сил у Качкарівці.

Мапа боїв на Херсонщині та Миколаївщині

Зауважимо, за даними Генштабу ЗСУ на ранок 3 січня, протягом доби на фронті відбулися 57 боїв. Українські війська відбили низку ворожих атак, зокрема, біля Кліщіївки та Роботиного. Водночас окупанти надалі намагаються захопити Авдіївку.

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