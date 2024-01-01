Зеленський назвав "центри тяжіння війни" 2024 року

За словами журналістів The Economist, Зеленський говорив мало, кажучи, що витоки інформації перед контрнаступом минулого літа допомогли Росії підготувати свою оборону.

Президент Володимир Зеленський вважає, що в 2024 році Крим і пов'язана з ним битва в Чорному морі стануть "центром тяжіння війни".

Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Economist.

За словами журналістів видання, Зеленський говорив мало, кажучи, що витоки інформації перед контрнаступом минулого літа допомогли Росії підготувати свою оборону.

"Але якщо він і має меседж, то це те, що Крим і пов’язана з ним битва в Чорному морі стануть центром тяжіння війни", – зазначають у виданні.

Президент наголосив, що ізоляція Криму і знищення російського військового потенціалу там є "надзвичайно важливою для нас, тому що це спосіб для нас зменшити кількість атак з цього регіону".

На думку Зеленського, успішна операція в Криму стала б "прикладом для світу", а також мала б великий ефект всередині Росії.

"Втрата центрального елементу кремлівської пропаганди показала б, що тисячі російських військових загинули лише через амбіції Путіна", – розмірковує глава держави.

Проте Зеленський визнав, що швидкість будь-якого успіху залежатиме від військової допомоги, яку Україна отримає від західних партнерів. Зокрема, він попросив надати Україні Taurus – крилату ракету німецького виробництва дальнього радіусу дії з можливістю бити глибоко в тил ворога. Це могло б дозволити Україні знищити Керченський міст, фактично ізолювавши Кримський півострів від Росії, пише видання.

Цілі Україні у війні на сході та півдні

У статті зауважують, що Зеленський все ще менш відкритий щодо своїх цілей на сході та півдні Україні. Він не відмовляється від завдання повернути всі території станом на кордон 1991 року, але більше не встановлює часових рамок і не дає обіцянок щодо того, скільки території Україна може деокупувати 2024 року.

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Президент назвав найближчим завданням у сухопутній війні – "захистити схід, врятувати ці дуже важливі міста України, східні та південні, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв", а також захистити критично важливу інфраструктуру України.

Нагадаємо, що президент Зеленський провів першу в 2024 році міжнародну розмову з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

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