Вітання президента Зеленського з Новим 2024 роком

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Новим 2024 роком.

Український лідер звернувся до українців і нагадав про ключові події минулого року, який став, за його словами, ще одним роком боротьби за українську незалежність.

Головним здобутком року, що минув, Володимир Зеленський назвав те, що українці стали сильніші.

"766 днів тому усім нам було кинуто виклик. З усіх боків на нас летіли ракети... З усіх напрямків на нас сунула ворожа навала. Ми не знали тоді, що чекає нас попереду... Мало хто вірив, що ми витримаємо 2022 рік, не кажучи про 2023", - говорив президент.

Те, що українці вистояли і зустрічають новий рік, за словами Зеленського, зовсім не "новорічне диво".

"Ми зустрічаємо 2024 рік. Україна жива. Україна бореться і б'ється. Україна рухається, Україна працює, Україна існує. І все разом – це не новорічне диво, не казка і не чудо. Це заслуга кожного з нас", - наголосив він.

Президент пообіцяв, що наступного року ворог відчує, що таке справжня лють після налагодження вітчизняного виробництва зброї.

“Наша зброя, наша техніка, артилерія, наші снаряди, наші дрони, морські “привіти” ворогу та щонайменше мільйон українських FPV. Усе, чим ми щедро будемо пригощати. На суші, у повітрі та, звісно, на морі. На нашому Чорному морі. І цього року ворог як ніколи раніше відчув: йому там не місце. І наші дії в Чорному морі стали чорною сторінкою в історії рашистського флоту”, - зазначив український лідер.

Володимир Зеленський також звернувся із побажаннями до українців.

“Я бажаю кожному, хто вже знайшов себе у нашій спільній справі, щоб у вас поруч завжди були ті, хто підставить плече та не підставить у житті. Я бажаю кожному, хто ще вагається, наступного року зробити сміливий вибір – захищати своє, власну країну, працювати заради неї, допомагати, знайти себе у власній державі, бо це єдине місце на землі, де ми всі можемо сказати про себе: ми вдома”, - наголосив президент.

Нагадаємо, у привітанні українців з Різдвом, яке 2023 року вперше в Україні святкували 25 грудня, президент Володимир Зеленський заявив, що головним різдвяним бажанням буде якнайшвидше повернення з перемогою тих, хто сьогодні захищає Україну.