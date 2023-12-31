Поздравление президента Зеленского с Новым 2024 годом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2024 годом.

Украинский лидер обратился к украинцам и напомнил о ключевых событиях прошлого года, который, по его словам, стал еще одним годом борьбы за украинскую независимость.

Главным достижением ушедшего года Владимир Зеленский назвал то, что украинцы стали сильнее.

"766 дней назад всем нам был брошен вызов. Со всех сторон на нас летели ракеты... По всем направлениям на нас двигалось вражеское нашествие. Мы не знали тогда, что ждет нас впереди... Мало кто верил, что мы выдержим 2022 год , не говоря про 2023 год", - говорил президент.

То, что украинцы выстояли и встречают новый год, по словам Зеленского, совсем не "новогоднее чудо".

"Мы встречаем 2024 год. Украина жива. Украина борется и сражается. Украина двигается, Украина работает, Украина существует. И все вместе – это не новогоднее чудо, не сказка и чудо. Это заслуга каждого из нас", - подчеркнул он.

Президент пообещал, что в следующем году враг почувствует, что такое настоящая ярость после налаживания отечественного производства оружия.

“Наше оружие, наша техника, артиллерия, наши снаряды, наши дроны, морские "приветы" врагу и по меньшей мере миллион украинских FPV. Все, чем мы щедро будем угощать. На суше, в воздухе и, конечно, на море. На нашем Черном море. И в этом году враг как никогда раньше почувствовал: ему там не место. И наши действия в Черном море стали черной страницей в истории рашистского флота”, – отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский также обратился с пожеланиями украинцам.

"Я желаю каждому, кто уже нашел себя в нашем общем деле, чтобы у вас рядом всегда были те, кто подставит плечо и не подставит в жизни. Я желаю каждому, кто еще колеблется, в следующем году сделать смелый выбор – защищать свою, собственную страну, работать ради нее, помогать, найти себя в собственном государстве, потому что это единственное место на земле, где все мы можем сказать о себе: мы дома”, – подчеркнул президент.

Напомним, в поздравлении украинцев с Рождеством, которое в 2023 году впервые в Украине праздновали 25 декабря, президент Владимир Зеленский заявил, что главным рождественским желанием будет скорейшее возвращение с победой тех, кто сегодня защищает Украину.