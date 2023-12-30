Наступний рік стане часом багатьох глобальних рішень – Зеленський

У наступному році нам потрібен достатній потенціал, щоб робити своє.

Сьогодні, 30 грудня, відбулася підсумкова ставка верховного головнокомандувача. Говорили про те, що було зроблено цьогоріч і те, що буде потрібно зробити наступного року. Була доповідь Головкома, Генштабу. Також представлений план дій України на 2024 рік.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

"Україні потрібно уміти досягти своїх цілей"

Як зазначив президент, він заслухав доповідь ГУР та зовнішньої розвідки. Йшлося про те, до чого готуються наші вороги. А також загалом про ситуацію – військово-політичні очікування та можливі події у світі.

"Попри все, що буде відбуватись в інших країнах, попри будь-які політичні зміни та настрої, нам потрібен достатній потенціал, щоб робити своє. Щоб досягти своїх цілей. Зрозуміло, що наступний рік стане часом багатьох рішень – глобальних рішень. І Україні потрібно уміти вплинути на них – уміти досягти своїх цілей", – каже Зеленський.

Ми будемо боротись за наш вплив, запевняє лідер, за справедливість для України. Він висловив вдячність лідерам, які допомагають нашій державі від 24 лютого і будуть з нами у 24-му році.

Головнокомандувач також подякував усім воїнам і тим, хто працює заради нашої держави й людей.

Раніше Зеленський підбив воєнні підсумки року на ставці.

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