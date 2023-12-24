“Світло стає сильнішим”: привітання президента Зеленського з Різдвом Христовим

Цього року головним різдвяним бажанням буде якнайшвидше повернення з перемогою тих, хто сьогодні захищає Україну

Час напередодні Різдва – час найдовших ночей у році. Але день вже починає збільшуватися, світло починає перемагати. Світло стає сильнішим. І крок за кроком, день за днем темрява програє.

Про це говорив у привітанні українців з Різдвом президент Володимир Зеленський.

Український лідер нагадав, що уже другий рік поспіль українці змушені відчувати новий вимір цього світлого свята, яке завжди дарує надію.

"Велике церковне свято. Важливе народне свято. Родинне свято. Різдво, яке завжди дарує надію... Уже другий рік, як ми дізналися ще одну його форму, ще один його вимір. Це Різдво в часи повномасштабної війни. Різдво, яке має інший настрій, контекст, інший присмак", – сказав Зеленський.

Президент також говорив про зміни, які відбулися у святкуванні Різдва під час війни.

“Не такою, як завжди, є сімейна домашня вечеря. Бо не всі з нас удома. І не всі мають дім. І стало набагато важливіше не які страви на столі, а які люди за столом. І як дорого, коли вони поруч... Як змінилися наші подарунки, цінності, традиції. Як сьогодні важливо не стільки те, як ми прикрашаємо свої оселі, а те, як захищаємо свої домівки й прибираємо з них сміття – вимітаємо ворога зі свого дому... Як змінилися наші побажання. Як змінилися бажання дітей. Від простих і звичних “аби тато раніше повертався з роботи додому” до “аби тато повернувся”, - говорив він.

Зеленський вважає, що цього року головним різдвяним бажанням буде якнайшвидше повернення з перемогою тих, хто сьогодні захищає Україну.

"Аби повернулись усі батьки, чоловіки, брати, дідусі. Матері, дружини, сестри. Повернулися переможцями. Усі, хто сьогодні зустрічає Святий вечір в окопах зі зброєю в руках, зустрічаючи ворога. Усі наші воїни світла. Янголи-охоронці України, які доводять нам щодня: добро переможе, світло переможе, треба мати стійкий дух, стійку віру", – сказав президент.

Нагадаємо, на Святвечір з привітанням до українців звернувся також прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте також: