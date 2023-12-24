Дружина Віктора Павліка заспівала разом з чоловіком у дуеті

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова неочікувано заспівала разом з чоловіком.

Такий сюрприз подружжя підготувало з нагоди Різдва. Вони спільно записали романтичний зворушливий відеоролик. У світлій студії у традиційних однотонних вбраннях пара виконала колядку "Нова радість стала" під гітару, на якій грав Віктор Павлік.

"Щасливого Різдва", - привітала своїх фанів блогерка.

На тлі подружжя видніється новорічний декор. Зокрема, незвична ялинка з колосків, яка прикрашена вогниками. Також на відео помітно стіл, на якому лежить солома. На нього Реп'яхова дбайливо та ніжно кладе хліб. А згодом всередині буханки з'являється свічка.

Дружина Віктора Павліка заспівала колядку разом з чоловіком

Вочевидь, подружжя зробило ще й декілька світлин на згадку. Так, блогерка й співак попозували разом поблизу стола та ялинки.

Прихильники одразу взялися вітати знаменитостей у коментарях. Вони наголосили на їхніх чарівних голосах, красі й привітали зі святом.

Ви дуже гарні та класні. Які ж у вас чудові вбрання! Дуже гарно, вітаю зі святом!

Чарівний голос! Спокійних різдвяних свят!

Щасливого Різдва! Вітаю всю вашу родину

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва показала, як разом з чоловіком мішею Кацуріним підготувала оселю до Різдва та Нового року. До того ж артистка продемонструвала свої кулінарні таланти.

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