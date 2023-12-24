Жена Виктора Павлика спела вместе с мужем в дуэте

Жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репьяхова неожиданно спела вместе с мужем.

Такой сюрприз супруги подготовили по случаю Рождества. Они вместе записали романтический трогательный видеоролик. В светлой студии в традиционных однотонных нарядах пара исполнила колядку "Нова радість стала" под гитару, на которой играл Виктор Павлик.

"Счастливого Рождества", - поздравила своих фанатов блогерша.

На фоне супругов виднеется новогодний декор. В частности, необычная елка из колосков, украшенная огоньками. Также на видео заметен стол, на котором лежит солома. На него Репьяхова бережно и нежно кладет хлеб. А потом внутри буханки появляется свеча.

Жена Виктора Павлика спела колядку вместе с мужем

Очевидно, супруги сделали еще несколько фотографий в память. Так, блогерша и певец попозировали вместе вблизи стола и елки.

Поклонники сразу принялись поздравлять знаменитостей в комментариях. Они отметили их волшебные голоса, красоту и поздравили с праздником.

Вы очень хороши и классные. Какие же у вас прекрасные наряды! Очень красиво, поздравляю с праздником!

Волшебный голос! Спокойных рождественских праздников!

Счастливого Рождества! Поздравляю всю вашу семью

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева показала, как вместе с мужем Мишей Кацуриным подготовила дом к Рождеству и Новому году. К тому же, артистка продемонстрировала свои кулинарные таланты.

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