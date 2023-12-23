Якою буде погода на Святвечір та Різдво: прогноз від синоптикині

Цього року українці зустрічатимуть Різдво в незвичних погодних умовах. Як повідомляють синоптики, 24-25 грудня очікується сильний вітер, місцями зі снігом та дощем.

У ніч з 24 на 25 грудня температура повітря впаде до -2-6 градусів, на дорогах очікується ожеледиця. Вдень на Різдво різко потеплішає до +4+9 градусів, на півдні та заході подекуди до +10+13. Пориви вітру сягатимуть 15-22 м/с.

про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

"Святвечір та Різдво. Якою буде погода? Вітряною, із періодичним снігом, у ніч на Різдво з похолоданням до -2-6 градусів, а вдень 25-го грудня істотно потепліє, до +4+9 градусів, на півдні та південному заході до +10+13 градусів. І вдень на Різдво сніг перейде у дощ!" - розповіла синоптикиня.

24-25 грудня подме прохолодою, пориви західного вітру можуть досягати 15-22 метрів за секунду.

"Обережно, колядники, не дайте себе завести на манівці!" - додала Діденко.

У Києві 24-25 грудня також очікується сильний вітер. На Святвечір можливий невеликий мокрий сніг, температура - близько нуля. У ніч на Різдво у столиці похолоднішає до -5 градусів, а вдень 25 грудня різко потепліє до +7 градусів і дощитиме.

Нагадаємо, синоптики розповіли про погоду в січні. Яким буде перший місяць 2024-го - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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