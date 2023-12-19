Синоптикиня розповіла про погоду на Різдво: чи будуть в Україні сніг та мороз

В Україні теплу погоду з плюсовою температурою по всій країні напередодні Різдва потіснить незначний мороз. До країни 24 і 25 грудня прийде новий атмосферний фронт із заходу

Про погоду на Рідзво розповіла в інтерв'ю для NV синоптикиня Наталія Птуха.

За її словами, саме через цей атмосферний фронт на Святвечір та Різдво можливі сніг з дощем, але снігового покриву вони не надто додаватимуть.

"Той сніг, який є зараз, залишатиметься по північному кордону країни і по північно-східних областях — це Чернігівщина, Сумщина, частково Харківщина. Решта областей будуть без снігу на Різдво. Звичайно, за винятком Карпат. Карпати будуть зі снігом, там утворився значний сніговий покрив, який буде утримуватися", - розповіла синоптикиня.

Зниження температури, яке розпочнеться наприкінці тижня, буде невеликим. В країні значних морозів не очікується, додала Птуха. Вдень переважно плюсова температура або близько нуля.

"На Різдво 25 грудня вночі по території України від -3 до +3, а вдень 0…+7 градусів. За розрахунками на сьогодні, цього дня може проходити атмосферний фронт із північного заходу, але досить стрімко: вночі - у західних областях, а вдень він вже буде тільки у східних регіонах, тож прогнозується дощ та мокрий сніг, і вітер може посилюватися", - каже Наталія Птуха.

Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич повідомив, якою буде погода на Новий рік 2024. За його словами, у грудні 2023-го очікуються сильні морози у більшості областей, окрім півдня. Снігу буде небагато, але під Новий рік взагалі потеплішає до відлиги.

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