В Україні можуть побудувати мережу міні-АЕС - The Telegraph

Наразі ДТЕК і Rolls перевіряють, чи можна до 2030-х роках розробити малі модульні реактори (SMR).

Rolls-Royce веде переговори з найбільшою приватною енергетичною компанією України про будівництво низки мініатомних електростанцій в країні.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, ДТЕК провів попередні переговори з Rolls про розробку малих модульних реакторів (SMR) на об’єктах, де зараз працюють вугільні електростанції.

Виконавчий директор компанії Максим Тимченко сказав, що очікує, що атомна енергетика стане важливою частиною майбутнього портфоліо ДТЕК, оскільки Україна відбудовується та його країна відмовляється від викопного палива.

Наразі ДТЕК і Rolls перевіряють, чи можна до 2030-х роках до восьми вугільних електростанцій, дві з яких зараз знаходяться на території, окупованій Росією, зрештою перетворити на розміщення SMR.

За словами Ткаченка, відновлювані джерела енергії залишаються ключовими для підвищення енергетичної безпеки, оскільки окремі вітряні турбіни створюють набагато складніші ракетні цілі, ніж великі вугільні електростанції. Однак він сказав, що значна частина енергії також повинна надходити з менш переривчастих джерел, таких як атомна енергія.

Нагадаємо, голова ДТЕК обговорив з президентом World Bank Group потреби ЄС та України у зеленій енергії.