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В Украине могут построить сеть мини-АЭС — The Telegraph

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Украине могут построить сеть мини-АЭС — The Telegraph

Энергоблоки Запорожской АЭС / Фото: УНИАН

В настоящее время ДТЭК и Rolls проверяют, можно ли к 2030-м годам разработать малые модульные реакторы (SMR).

Rolls-Royce ведет переговоры с крупнейшей частной энергетической компанией Украины по строительству ряда миниатомных электростанций в стране.

Об этом сообщает The Telegraph.

ДТЭК провел предварительные переговоры с Rolls о разработке малых модульных реакторов (SMR) на объектах, где сейчас работают угольные электростанции.

Исполнительный директор компании Максим Тимченко сказал, что ожидает, что атомная энергетика станет важной частью будущего портфолио ДТЭК, поскольку Украина отстраивается и его страна отказывается от ископаемого топлива.

В настоящее время ДТЭК и Rolls проверяют, можно ли к 2030-м годам до восьми угольных электростанций, две из которых сейчас находятся на территории, оккупированной Россией, в конце концов превратить в размещение SMR.

По словам Ткаченко, возобновляемые источники энергии остаются ключевыми для повышения энергетической безопасности, поскольку отдельные ветряные турбины создают гораздо более сложные ракетные цели, чем большие угольные электростанции. Однако он сказал, что значительная часть энергии также должна поступать из менее прерывистых источников, таких как атомная энергия.

Напомним, глава ДТЭК обсудил с президентом World Bank Group потребности ЕС и Украины в зеленой энергии.

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Дата публикации
Просмотры
230
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