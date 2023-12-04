Кому зі знаків зодіаку поталанить 2024 року

Зелений дерев'яний дракон – символ 2024 року. Мудра міфічна істота здатна подарувати багато радості світові. Це одна з наймогутніших і найяскравіших тварин східного календаря. Рік несе талан, процвітання та якийсь прорив. Люди, які впевнені в собі і чітко представляють свої цілі, обов'язково досягнуть успіху.

Дракон – авторитетна тварина, велична, символ імператорської влади Китаю. Вступає у свої права у другий молодик після дня зимового сонцестояння 21 грудня 2023 року і наділяє період відповідними якостями та характеристиками. 2024 року – це 10 лютого. Китайський календар використовує шістдесятирічний цикл. Попередні роки Зеленого Дерев'яного Дракона були у 1904 та 1964 роках, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Стихія 2024-го — Дерево, що надає величезні можливості. Як правило, дерево дає плоди, а це потенціал життєвої енергії. Якщо робити правильні кроки, то кожен із нас зможе рвонути вгору у своєму розвитку. Коріння – батьківські настанови, отримані в ранньому дитинстві та що впливають на соціальну інтеграцію, яку символізує ґрунт.

Зелений колір – життєствердний символ оновлення. У східній культурі означає спокій, гнучкість, вміння підлаштовуватися під обставини з вигодою та користю собі. Зелена крона – свідчення здоров'я та бурхливого зростання дерева.

Дракон – символ енергії, впевненості у собі та удачі! У китайській міфології це мудрі та чуйні істоти, які дуже лояльні до людини. Єдина міфічна істота серед тварин календарного циклу. А це означає, що 2024 року відбудеться багато див, буде можливість згорнути гори!

Дракони — довгожителі, вміють дихати вогнем і чудово літають. Мають величезну силу і наганяють страх. Вважається, що під його заступництвом минають вдалі часи. 2024 року на нас чекає маса цікавих та приємних подій: кар'єрний зліт, народження дітей, примирення після довгих сварок, економічне зростання. Дерев'яний Дракон – наймиролюбніша істота зі всіх своїх побратимів. Він допоможе нам пристосуватися до нових реалій і постарається позбавити потрясінь попередніх років.

Транзит Юпітера за знаками зодіаку показує, кому найбільше пощастить 2024 року.

Юпітер в астрології — це великодушна планета, яку називають "Великий Благодійник". Девіз Юпітера: "Я насолоджуюся!" Управляє знаками Стрільця та Риб, екзальтується у Раку. Слабкі статуси планети – у Близнятах та Діві (вигнання), у Козорозі (падіння). Але, незалежно від сили Юпітера, більшою чи меншою мірою, "Великий Благодійник" дає людям радість, задоволення, підтримку та захист, удачу та везіння.

Планету Юпітер названо на честь римського бога Юпітера (грецьке ім'я Зевс) – батька богів, громовержця. Найбільша планета у Сонячній системі. Вона в 2,5 раза масивніша за решту планет разом узятих! У гніві могутній Юпітер-Зевс здатний метати блискавки, вражаючи всіх непокірних його священній волі. З високої гори Олімп верховний бог охоплює своїм всевидячим поглядом весь світ, вирішуючи людські долі. Згідно з легендою, біля воріт замку Юпітера-Зевса завжди стоять дві чаші: у першій зберігаються дари Добра, а в другій – Зла. Інколи Юпітер зачерпує вміст цих чаш і посилає його на Землю.

Юпітер – "повільна" планета: для проходження по всьому зодіакальному колу йому потрібно близько 12 років. У кожному знаку зодіаку Юпітер проводить близько року, тому диктує глобальні суспільні тенденції та зміни. До 26 травня 2024 року Юпітер переміщується Тельцем, забезпечуючи представників усіх земних знаків зодіаку вдалим збігом обставин. А від 26 травня "планета Великого Щастя" входить у знак Близнят і переміщуватиметься цим знаком до 9 червня 2025 року.

2024 року талан усміхнеться Тельцям, Дівам, Козорогам, а також Близнятами, Терезам, Водоліям.

До 26 травня Тельці зможуть реалізувати свої плани, якщо їхня система життєвих цінностей не суперечить моральним нормам і принципам. Прекрасні можливості знайти своє місце під Сонцем, інтегруватись у соціум. Те, що було задумано 2023 року, навесні 2024-го набуде реальних форм, принесе радість та задоволення. Тельці розширюють свою свідомість і виростають як особистість, досягають кульмінації того, чого прагнули минулого року.

Діви проживають важкий кармічний період, який розпочався від 3 жовтня 2023 року і закінчиться 29 червня 2024 року. Транзитний Чорний Місяць забирає енергію, але Юпітер, утворюючи гармонійні аспекти із Сонцем Дів, допомагає швидко відновлюватися та долати опір зовнішнього світу до 26 травня 2024 року. Добрі наміри Дів стосовно нужденних людей і покинутих тварин, щедрість і доброзичливість сприяють ослабленню негативного впливу Чорного Місяця. І якщо представники знака Діви потрапили у складні життєві обставини, Юпітер надасть можливості для зміни на краще. Шляхом серйозної внутрішньої роботи, внутрішніми зусиллями можна вплинути на ступінь прояву негативних подій.

У Козорогів у житті багато що змінюється, стає легше вирішувати найбільш бентежливі питання, досягати мети, вирішувати матеріальні питання. Навіть якщо нинішні обставини викликають занепокоєння, у них простежуються позитивні моменти. До 26 травня сприятливий час для того, щоб заявити про себе, відкрити бізнес, запустити власний проєкт та стати значущою особистістю у суспільстві. Поступово, з третьої декади січня 2024 року, давні обставини йдуть і виявляються нові шляхи виходу із життєвої нестабільності.

Представники символів стихії Повітря – Близнята, Терези та Водолії – отримують добрі енергії від транзитного Юпітера за знаком Близнята, починаючи від 26 травня 2024 року. Це час духовного оновлення, щасливих перетворень, і навіть переоцінки цінностей як відносного свого становища у суспільстві, а й у власному внутрішньому світі. У Близнятах Юпітер у статусі вигнання, але якщо не ставити перед собою мету, що важко досягти, то 2024 рік буде вдалим. Важливо знати міру скрізь і в усьому, берегти ресурси та розподіляти їх вчасно та у потрібне русло.

Близнята – лідери успіху 2024 року. Перед представниками цього знаку зодіака відкриваються нові горизонти. Популярність, везіння та дружньо налаштоване оточення зміцнюють впевненість у собі. З'являється безліч шансів досягти добробуту, зробити ривок у кар'єрі, якщо відповідально працювати та отримувати нові знання, підвищувати рівень кваліфікації, подорожувати. Активна соціальна позиція, підтримка традицій, благодійність – це посилює позитивні впливи транзиту Юпітера за знаком Близнята. 2024 року більшою мірою щастить народженим у першій та другій декадах зодіакального місяця (від 20-21 травня до 9-10 червня).

Транзитний Юпітер відправлятиме промені добра представникам знака Терези у складний життєвий період, який розпочнеться 29 червня 2024 року та триватиме 9 місяців. У цей час негативна кармічна точка Чорний Місяць переміщуватиметься за знаком Терези, а Юпітер, утворюючи гармонійний аспект із Сонцем у Терезах, зможе нейтралізувати більшість неприємностей, зумовлених впливом Чорного Місяця. Дуже важливо розуміти своє призначення, свої кармічні завдання, щоб знизити градус напруженості в період транзиту Чорного Місяця Терезами. Розширення поля зору в період цього транзиту також сприяє покращенню ситуацій та підвищенню життєвого комфорту.

Водоліїв переповнюють життєва сила та оптимізм, коли Юпітер переміщується за знаками стихії Повітря. Зростає здатність багато винести, якщо подбати про своє здоров'я і не потурати слабкостям. Без особливих зусиль вдається заробити гроші, які можуть легко піти, як і прийшли. Взаємини з оточенням стають душевнішими, з'являється більше шансів досягти успіху у своїй професії, отримати схвалення та допомогу з боку впливових осіб. Нові контакти та способи самовираження, нова робота, нові енергії та амбіції посилюють сприятливі тенденції гармонійних аспектів від транзитного Юпітера до натального Сонця Водоліїв.

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