Кому из знаков Зодиака повезет в 2024 году

Зеленый Деревянный Дракон – символ 2024 года. Мудрое мифическое существо способно подарить много радости миру. Это один из самых могущественных и ярких животных восточного календаря. Год несет удачу, процветание и некий прорыв. Люди, уверенные в себе и четко представляющие свои цели, обязательно достигнут успеха.

Дракон – авторитетное животное, величественное, символ императорской власти Китая. Вступает в свои права во второе новолуние после дня зимнего солнцестояния 21 декабря 2023 и наделяет период соответствующими качествами и характеристиками. В 2024 году – это 10 февраля. Китайский календарь использует шестидесятилетний цикл. Предыдущие годы Зеленого Деревянного Дракона были в 1904 и 1964 годах, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Стихия 2024 года – Дерево, предоставляющая огромные возможности. Как правило, дерево дает плоды, а это потенциал жизненной энергии. Если предпринимать правильные шаги, то каждый из нас сможет рвануть вверх в своем развитии. Корни – родительские установки, полученные в раннем детстве и влияющие на социальную интеграцию, которую символизирует почва.

Зеленый цвет – жизнеутверждающий, символ обновления. В восточной культуре обозначает спокойствие, гибкость, умение подстраиваться под обстоятельства с выгодой и пользой для себя. Зеленая крона – свидетельство здоровья и бурного роста дерева.

Дракон – символ энергии, уверенности в себе и удачи! В китайской мифологии это мудрые и отзывчивые существа, которые очень лояльны к человеку. Единственное мифическое существо среди животных календарного цикла. А это означит, что в 2024-м произойдет много чудес, будет возможность свернуть горы!

Драконы – долгожители, умеют дышать огнем и прекрасно летают. Обладают огромной силой и нагоняют страх. Считается, что под его покровительством проходят удачные времена. В 2024 году нас ждет масса любопытных и приятных событий: карьерный взлет, рождение детей, примирение после долгих ссор, экономический рост. Деревянный Дракон – самое миролюбивое существо из всех своих собратьев. Он поможет нам приспособиться к новым реалиям и постарается избавить от потрясений предыдущих лет.

Транзит Юпитера по знакам Зодиака показывает, кому больше всего повезет в 2024 году.

Юпитер в астрологии – это великодушная планета, которую называют "Большой Благодетель". Девиз Юпитера: "Я наслаждаюсь!". Управляет знаками Стрельца и Рыб, экзальтируется в Раке. Слабые статусы планеты – в Близнецах и Деве (изгнание), в Козероге (падение). Но, вне зависимости от силы Юпитера, в большей или меньшей степени, "Большой Благодетель" дает людям радость, удовлетворение, поддержку и защиту, удачу и везение.

Планета Юпитер названа в честь римского бога Юпитера (греческое имя Зевс) – отца богов, громовержца. Самая большая планета в Солнечной системе. Она в 2,5 раза массивнее всех остальных планет вместе взятых! В гневе могущественный Юпитер-Зевс способен метать молнии, поражая всех непокорных его священной воле. С высокой горы Олимп верховный бог охватывает своим всевидящим взором весь мир, верша людские судьбы. Согласно легенде, у ворот замка Юпитера-Зевса всегда стоят две чаши: в первой хранятся дары Добра, а во второй – Зла. Временами Юпитер зачерпывает содержимое этих чаш и посылает его на Землю.

Юпитер – "медленная" планета: для прохождения по всему зодиакальному кругу ему требуется порядка 12-ти лет. В каждом знаке Зодиака Юпитер проводит около года, поэтому диктует глобальные общественные тенденции и перемены. До 26 мая 2024 Юпитер перемещается по Тельцу, обеспечивая представителей всех земных знаков Зодиака удачным стечением обстоятельств. А с 26 мая "планета Большого Счастья" входит в знак Близнецы и будет перемещаться по этому знаку до 9 июня 2025 года.

В 2024 году удача улыбнется Тельцам, Девам, Козерогам, а также Близнецам, Весам, Водолеям.

До 26 мая Тельцы смогут реализовать свои планы, если их система жизненных ценностей не противоречит моральным нормам и принципам. Прекрасные возможности найти свое место под Солнцем, интегрироваться в социум. То, что было задумано в 2023 году, весной 2024 года обретет реальные формы, принесет радость и удовлетворение. Тельцы расширяют свое сознание и вырастают как личность, достигают кульминации того, к чему стремились в прошлом году.

Девы проживают тяжелый кармический период, который начался с 3 октября 2023 и закончится 29 июня 2024 года. Транзитная Черная Луна забирает энергию, но Юпитер, образуя гармоничные аспекты с Солнцем Дев, помогает быстро восстанавливаться и преодолевать сопротивление внешнего мира до 26 мая 2024 года. Добрые намерения Дев по отношению к нуждающимся людям и брошенным животным, щедрость и доброжелательность, способствуют ослаблению негативного влияния Черной Луны. И если представители знака Девы попали в сложные жизненные обстоятельства, Юпитер предоставит возможности для изменения к лучшему. Путем серьезной внутренней работы, внутренними усилиями, можно повлиять на степень проявления негативных событий.

У Козерогов в жизни многое меняется, становится легче решать самые волнующие вопросы, достигать целей, решать материальные вопросы. Даже если нынешние обстоятельства вызывают беспокойство, в них прослеживаются позитивные моменты. До 26 мая благоприятное время для того, чтобы заявить о себе, открыть бизнес, запустить собственный проект и стать значимой личностью в обществе. Постепенно, с третьей декады января 2024 года давящие обстоятельства уходят и обнаруживаются новые пути выхода из жизненной нестабильности.

Представители знаков стихии Воздуха – Близнецы, Весы и Водолеи получают благостные энергии от транзитного Юпитера по знаку Близнецы, начиная с 26 мая 2024 года. Это время духовного обновления, счастливых преобразований, а также переоценки ценностей не только относительного своего положения в обществе, но и в собственном внутреннем мире. В Близнецах Юпитер в статусе изгнания, но если не ставить перед собой труднодостижимые цели, то 2024 год будет удачным. Важно знать меру везде и во всем, беречь ресурсы и распределять их вовремя и в нужное русло.

Близнецы – фавориты удачи в 2024 году. Перед представителями этого знака Зодиака открываются новые горизонты. Популярность, везение и дружественно настроенное окружение укрепляют уверенность в себе. Появляется множество шансов добиться благосостояния, сделать рывок в карьере, если ответственно работать и получать новые знания, повышать уровень квалификации, путешествовать. Активная социальная позиция, поддержание традиций, благотворительность – все это усиливает позитивные влияния транзита Юпитера по знаку Близнецы. В 2024 году в большей степени везет рожденным в первой и второй декадах зодиакального месяца (с 20-21 мая по 9-10 июня).

Транзитный Юпитер будет отправлять лучи добра представителям знака Весы в сложный жизненный период, который начнется 29 июня 2024 года и продлится 9 месяцев. В это время негативная кармическая точка Черная Луна будет перемещаться по знаку Весы, а Юпитер, образуя гармоничный аспект с Солнцем в Весах, сможет нейтрализовать большинство неприятностей, обусловленные влиянием Черной Луны. Очень важно понимать свое предназначение, свои кармические задачи, чтобы снизить градус напряжения в период транзита Черной Луны по Весам. Расширение поля зрения в период этого транзита также способствует улучшению ситуаций и повышению жизненного комфорта.

Водолеев переполняет жизненная сила и оптимизм, когда Юпитер перемещается по знакам стихии Воздуха. Возрастает способность многое вынести, если позаботиться о своем здоровье и не потакать слабостям. Без особых усилий удается заработать деньги, которые могут также легко уйти, как и пришли. Отношения с окружающими становятся душевнее, появляется больше шансов преуспеть в своей профессии, получить одобрение и помощь со стороны влиятельных лиц. Новые контакты и способы самовыражения, новая работа, новые энергии и амбиции, усиливают благоприятные тенденции гармоничных аспектов от транзитного Юпитера к натальному Солнцу Водолеев.

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