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Українські прикордонники влаштували “святковий феєрверк” окупантам: відео

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Українські прикордонники влаштували “святковий феєрверк” окупантам: відео

Вибух складу боєприпасів на Харківському напрямку / Фото: Держприкордонслужба України

На Харківському напрямку знищено ворожий склад боєприпасів.

Прикордонники бригади “Сталевий Кордон” ефектно зменшили можливість російської окупаційної армії завдавати ударів по позиціях Сил оборони України на Харківському напрямку.

Про це повідомили в неділю, 31 грудня, в пресслужбі ДПСУ.

Мінометний розрахунок прикордонної бригади влучив у ворожий склад з боєприпасами та феєрично привітав окупантів з Новим Роком.

“Шукаємо нові цілі”, - пообіцяли українські прикордонники.

Нагадаємо, раніше українські прикордонники знищили бліндаж і авто окупантів за допомогою бойового дрона. Момент потрапив на відео.

 
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Дата публікації
Перегляди
228
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