Українські прикордонники влаштували “святковий феєрверк” окупантам: відео

Прикордонники бригади “Сталевий Кордон” ефектно зменшили можливість російської окупаційної армії завдавати ударів по позиціях Сил оборони України на Харківському напрямку.

Про це повідомили в неділю, 31 грудня, в пресслужбі ДПСУ.

Мінометний розрахунок прикордонної бригади влучив у ворожий склад з боєприпасами та феєрично привітав окупантів з Новим Роком.

“Шукаємо нові цілі”, - пообіцяли українські прикордонники.

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