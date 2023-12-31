Загроза теракту в Кельнському соборі: затримано ще трьох підозрюваних

У неділю, 31 грудня, німецька поліція заарештувала ще трьох підозрюваних у справі про загрозу теракту в Кельнському соборі. Заходи безпеки навколо однієї з найвизначніших пам’яток Німеччини додатково посилили.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на начальника поліції Кельна Йоганнеса Германнса.

За інформацією поліції, троє заарештованих контактували з 30-річним громадянином Таджикистану, якого затримали раніше - перед Різдвом. Цього чоловіка вважають організатором терористичної мережі, яка охоплює також інші федеральні землі Німеччини та країни Європи.

Ймовірно, терористи планували влаштувати вибух біля собору із використанням автомобіля. Під час обшуку розташованої поруч підземної парковки поліцейські собаки виявили запах вибухових речовин. Тепер в'їзд і виїзд із неї постійно контролюють правоохоронці.

У неділю, 31 грудня, у центрі міста та поблизу пам’ятки посилено заходи безпеки, до охорони порядку залучено близько 1000 офіцерів поліції.

Нагадаємо, в Австрії та Німеччині поліція арештувала кількох людей за підозрою в підготовці терактів у церквах у Кельні, Відні й Мадриді під час різдвяних богослужінь, за якими, ймовірно, стоїть ісламістське угруповання.

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