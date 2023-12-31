Угроза теракта в Кельнском соборе: задержаны еще трое подозреваемых

В воскресенье, 31 декабря, немецкая полиция арестовала еще троих подозреваемых по делу об угрозе теракта в Кельнском соборе. Меры безопасности вокруг одной из самых известных достопримечательностей Германии дополнительно усилили.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на начальника полиции Кельна Йоханнеса Германнса.

По информации полиции, трое арестованных контактировали с 30-летним гражданином Таджикистана, задержанным ранее — перед Рождеством. Этого считают организатором террористической сети, которая охватывает также другие федеральные земли Германии и страны Европы.

Вероятно, террористы планировали устроить взрыв у собора с использованием автомобиля. В ходе обыска расположенной рядом подземной парковки полицейские собаки обнаружили запах взрывчатых веществ. Теперь въезд и выезд из нее постоянно контролируют правоохранители.

В воскресенье, 31 декабря, в центре города и вблизи достопримечательности ужесточены меры безопасности, к охране порядка привлечены около 1000 офицеров полиции.

Напомним, в Австрии и Германии полиция арестовала нескольких человек по подозрению в подготовке терактов в церквях в Кельне, Вене и Мадриде во время рождественских богослужений, за которыми, вероятно, стоит исламистская группировка.

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