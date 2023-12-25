Пьяный Санта-Клаус врезался в дом, развозя рождественские подарки

В Германии пьяный мужчина, переодетый в Санта-Клауса, врезался в фасад дома в окрестностях города Мюльхаузен.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Он ехал по центральной улице города с населением около 36 000 человек, неподалеку от городской церкви, когда потерял контроль над своим автомобилем и врезался в переднюю часть дома и припаркованную машину.

"Фасад дома был серьезно поврежден, однако доставлявший "Сантой" рождественские подарки не пострадали", — написали в полиции.

Прохожий увидел аварию и позвонил в полицию.

"Во время проверки стало ясно, что "Санта-Клаус" совсем не способен управлять автомобилем, после чего путешествие "Санты" было сокращено и у него взяли анализ крови", — сообщили правоохранители.

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Полиция сообщила, что они конфисковали его водительские права и начали расследование по подозрению в вождении в нетрезвом виде.

"Однако, "Санта-Клаус" объявил, что подарки будут доставлены на следующий день", — сообщили в полиции, предположительно пешком или с помощью пары-тройки маленьких помощников. "Веселитесь, и помните, что даже "Санта-Клаус" должен водить машину трезвым".

Напомним, женщина горько расплакалась из-за рождественских подарков от жениха и его семьи. Она пожаловалась, что они подарили.

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