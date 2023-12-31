Байден назвал восемь основных достижений 2023 года

Отдельный раздел в списке достижений американский лидер посвятил "укреплению демократии дома и за рубежом".

Президент США Джо Байден перечислил восемь основных достижений своей администрации в 2023 году, среди которых - поддержка Украины и Израиля.

Итоговый перечень опубликован в официальном аккаунте американского лидера в сети Х (ранее Twitter).

Отдельный раздел в списке достижений Байден посвятил "укреплению демократии дома и за рубежом".

Список достижений администрации Байдена 2023 года

"Выступил в поддержку наших союзников и партнеров в Израиле, Украине и во всем мире", — говорится в этом разделе.

Также в этом пункте Байден отметил действия своей администрации против дискриминации, расизма и притеснений сообщества ЛГБТ+, а также мероприятий по защите избирательных прав.

Достижениями внутренней политики действующий президент США назвал сдерживание инфляции и уменьшение повседневных расходов американских семей, в частности, в таких областях, как здравоохранение, аренда жилья, расходы на Интернет и другое.

Также читайте Байден подписал рекордный бюджет Пентагона с миллионными средствами для Украины: заявление

К достижениям своей администрации Байден отнес также меры, направленные на преодоление последствий изменения климата, стимулирование инвестиций в США, защиту репродуктивного здоровья, политику по ограничению вооруженного насилия, уменьшение расходов на высшее образование, а также утверждение высококвалифицированных судей.

Напомним, после массированной российской атаки ракетами и дронами на всей территории Украины утром 29 декабря президент США Джо Байден заявил о необходимости остановить Путина.

Читайте также: