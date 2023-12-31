Байден назвав вісім основних досягнень 2023 року

Окремий розділ в переліку досягнень американський лідер присвятив "зміцненню демократії вдома та за кордоном".
Президент США Джо Байден перелічив вісім основних досягнень своєї адміністрації 2023 року, серед них — підтримка України та Ізраїлю.
Підсумковий перелік опубліковано в офіційному акаунті американського лідера в мережі Х (раніше — Twitter).
Окремий розділ в переліку досягнень Байден присвятив "зміцненню демократії вдома та за кордоном".
"Виступив на підтримку наших союзників та партнерів в Ізраїлі, Україні та по всьому світові", - йдеться в цьому розділі.
Також у цьому пункті Байден наголосив на діях своєї адміністрації проти дискримінації, расизму та утисків спільноти ЛГБТ+, а також на заходах щодо захисту виборчих прав.
Досягненнями внутрішньої політики чинний президент США назвав стримування інфляції та зменшення повсякденних витрат американських сімей, зокрема, у таких сферах як охорона здоров'я, оренда житла, витрати на Інтернет та інше.
До досягнень своєї адміністрації Байден зарахував також заходи, спрямовані на подолання наслідків зміни клімату, стимулювання інвестицій до США, захист репродуктивного здоров'я, політику з обмеження збройного насильства, зменшення витрат на вищу освіту, а також затвердження висококваліфікованих суддів.
Нагадаємо, після масованої російської атаки ракетами та дронами по всій території України вранці 29 грудня президент США Джо Байден заявив про необхідність зупинити Путіна.
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