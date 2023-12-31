Байден назвав вісім основних досягнень 2023 року

Окремий розділ в переліку досягнень американський лідер присвятив "зміцненню демократії вдома та за кордоном".

Президент США Джо Байден перелічив вісім основних досягнень своєї адміністрації 2023 року, серед них — підтримка України та Ізраїлю.

Підсумковий перелік опубліковано в офіційному акаунті американського лідера в мережі Х (раніше — Twitter).

Окремий розділ в переліку досягнень Байден присвятив "зміцненню демократії вдома та за кордоном".

Перелік досягнень адміністрації Байдена 2023 року

"Виступив на підтримку наших союзників та партнерів в Ізраїлі, Україні та по всьому світові", - йдеться в цьому розділі.

Також у цьому пункті Байден наголосив на діях своєї адміністрації проти дискримінації, расизму та утисків спільноти ЛГБТ+, а також на заходах щодо захисту виборчих прав.

Досягненнями внутрішньої політики чинний президент США назвав стримування інфляції та зменшення повсякденних витрат американських сімей, зокрема, у таких сферах як охорона здоров'я, оренда житла, витрати на Інтернет та інше.

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До досягнень своєї адміністрації Байден зарахував також заходи, спрямовані на подолання наслідків зміни клімату, стимулювання інвестицій до США, захист репродуктивного здоров'я, політику з обмеження збройного насильства, зменшення витрат на вищу освіту, а також затвердження висококваліфікованих суддів.

Нагадаємо, після масованої російської атаки ракетами та дронами по всій території України вранці 29 грудня президент США Джо Байден заявив про необхідність зупинити Путіна.

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