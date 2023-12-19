Байден готовий до компромісів з республіканцями для розблокування допомоги Україні — Кірбі

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні майже вичерпались, тому потрібно ухвалити новий пакет.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден готовий йти на компроміси з у питанні безпеки кордонів та міграційної політики, щоб можна було ухвалити новий пакет допомоги для України.
Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.
"Впродовж вихідних відбулися активні дискусії, і ми, з боку Білого дому, беремо участь у цих обговореннях",- прокоментував Кірбі хід переговорів у Конгресі.
Він заявив про необхідність досягнення прогресу в цих дискусіях, у тому числі з огляду на те, що кошти на допомогу Україні у сфері безпеки вже майже вичерпалися.
"Як сказав президент, важливо просуватися вперед, і він готовий вести добросовісні переговори, він також готовий йти на компроміси як у питаннях міграційної політики, так і в питаннях безпеки кордону",- зазначив представник Білого дому.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім закликав Конгрес США не зволікати з ухваленням нової допомоги нашій країні.
Крім того, ми раніше інформували, що у Конгресі США заявили про просування переговорів щодо кордону, що необхідно для допомоги Україні.
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