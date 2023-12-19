Байден готовий до компромісів з республіканцями для розблокування допомоги Україні — Кірбі

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні майже вичерпались, тому потрібно ухвалити новий пакет.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден готовий йти на компроміси з у питанні безпеки кордонів та міграційної політики, щоб можна було ухвалити новий пакет допомоги для України.

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Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Впродовж вихідних відбулися активні дискусії, і ми, з боку Білого дому, беремо участь у цих обговореннях",- прокоментував Кірбі хід переговорів у Конгресі.

Він заявив про необхідність досягнення прогресу в цих дискусіях, у тому числі з огляду на те, що кошти на допомогу Україні у сфері безпеки вже майже вичерпалися.

"Як сказав президент, важливо просуватися вперед, і він готовий вести добросовісні переговори, він також готовий йти на компроміси як у питаннях міграційної політики, так і в питаннях безпеки кордону",- зазначив представник Білого дому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім закликав Конгрес США не зволікати з ухваленням нової допомоги нашій країні.

Крім того, ми раніше інформували, що у Конгресі США заявили про просування переговорів щодо кордону, що необхідно для допомоги Україні.

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