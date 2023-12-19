Україною шириться повітряна тривога через загрозу БпЛА

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники запустили чергову партію ударних безпілотників з півдня Україні 18 грудня.
Про це інформують Повітряні сили.
"Рух групи ворожих БпЛА типу "Shahed" з Херсонщини в північно-західному напрямку (Миколаївська/Дніпропетровська області)", - йдеться у повідомленні.
Пізніше у Повітряних силах заявили, що БпЛА на Дніпропетровщині (Широківський район) рухаються у північно-західному напрямку (Кіровоградська область). Ще одна група БпЛА на Миколаївщині (Баштанський район) - також у напрямку Кіровоградської області.
Повітряну тривогу оголосили у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградський та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що БПЛА атакували у Росії військовий аеродром, де дислокуються фронтові бомбардувальники.
Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти намагаються розширити географію своїх майданчиків для запуску своїх БПЛА по Україні.
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