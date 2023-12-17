Атака дронів по військовому аеродрому в РФ – у Мережі показали фото

БПЛА атакували військовий аеродром в РФ, де дислокуються бомбардувальники.

В Росії у ніч проти 17 грудня безпілотники ударили по військовому аеродрому у Морозівську, Ростовської області, на якому дислокувалися бомбардувальники.

У Мережі з’явились фото з аеродрому "Морозовськ" після удару дронами.

Згідно із даними росЗМІ, на військовому аеродромі в Морозівці базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392). На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

Наслідки удару дронами по військовому аеродрому в РФ

Наслідки удару дронами по військовому аеродрому в РФ

Наслідки удару дронами по військовому аеродрому в РФ

Моніторингові чати пишуть, що деякі літаки, ймовірно, посічені.

Нагадаємо, Міноборони РФ заявило про нібито збиті 33 "українські безпілотники".

Читайте також: