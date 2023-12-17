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Атака дронов по военному аэродрому в РФ – в Сети показали фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
468
Время на прочтение
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Атака дронов по военному аэродрому в РФ – в Сети показали фото

Последствия удара дронами по военному аэродрому в РФ

БПЛА атаковали военный аэродром в РФ, где дислоцируются бомбардировщики.

В России в ночь на 17 декабря беспилотники ударили по военному аэродрому в Морозовске, Ростовской области, на котором дислоцировались бомбардировщики.

В Сети появились фото с аэродрома "Морозовск" после удара дронами.

Согласно данным росСМИ, на военном аэродроме в Морозовке базируется 559-й гвардейский бомбардировочный гвардейский полк (в/ч 75392). На аэродроме дислоцированы фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

Последствия удара дронами по военному аэродрому в РФ / ©
Последствия удара дронами по военному аэродрому в РФ
Последствия удара дронами по военному аэродрому в РФ / ©
Последствия удара дронами по военному аэродрому в РФ
Последствия удара дронами по военному аэродрому в РФ / ©
Последствия удара дронами по военному аэродрому в РФ

Мониторинговые чаты пишут, что некоторые самолеты, вероятно, посечены.

Напомним, Минобороны РФ заявило о якобы сбитых 33 "украинских беспилотниках".

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Дата публикации
Просмотры
468
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