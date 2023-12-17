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Россиянам мерещится: убеждают, что сбили 33 "украинских беспилотника"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
25
Время на прочтение
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Россиянам мерещится: убеждают, что сбили 33 "украинских беспилотника"

Россияне говорят, что сбили "украинские беспилотники" / Фото: ТСН.ua

Российские военные обвинили украинцев в атаке.

Россияне снова утверждают о якобы украинской атаке на Россию.

Об этом идет речь в сообщении Министерства обороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка "киевского режима" совершить "террористическую атаку БПЛА" самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — убеждают российские военные.

"Очередными "средствами ПВО" уничтожены и перехвачены 33 "украинских беспилотных летательных аппарата" над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее украинская разведка заявила, что атаковала в ночь на 26 ноября области России в ответ на состоявшийся накануне массированный налет "Шахедов" на Киев.

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Дата публикации
Просмотры
25
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