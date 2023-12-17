Россиянам мерещится: убеждают, что сбили 33 "украинских беспилотника"

Российские военные обвинили украинцев в атаке.
Россияне снова утверждают о якобы украинской атаке на Россию.
Об этом идет речь в сообщении Министерства обороны РФ.
"Сегодня ночью пресечена попытка "киевского режима" совершить "террористическую атаку БПЛА" самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — убеждают российские военные.
"Очередными "средствами ПВО" уничтожены и перехвачены 33 "украинских беспилотных летательных аппарата" над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее украинская разведка заявила, что атаковала в ночь на 26 ноября области России в ответ на состоявшийся накануне массированный налет "Шахедов" на Киев.
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