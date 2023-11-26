В России заявляют о сбитии ракет над Азовским морем

Министерство обороны страны-агрессорки России утверждает, что якобы их средства ПВО обнаружили и уничтожили две украинские зенитные ракеты С-200 над Азовским морем.

Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

"Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над акваторией Азовского моря", — говорится в сообщении.

Российское ведомство утверждает, что это произошло около 11:00 по московскому времени. Кстати, именно тогда, по информации оккупантов, был перекрыт Крымский мост. Впрочем, уже через 10 минут движение было возобновлено.

Как сообщалось, 26 ноября в Севастополе раздались взрывы. В Крыму была объявлена воздушная тревога, а движение по Крымскому мосту перекрыто.

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