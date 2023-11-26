В Севастополе раздались взрывы – оккупанты перекрыли мост

Во временно оккупированном Севастополе утром 26 ноября раздались громкие взрывы.

Об этом пишут местные каналы.

В Крыму была объявлена воздушная тревога, а движение по Крымскому мосту перекрыто. Пока не известно, что происходит на полуострове.

Напомним, СБУ раскрыли все детали атаки на Крымский мост: три дрона пришлось самоликвидировать (видео).

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