В Севастополе раздались взрывы – оккупанты перекрыли мост

В Крыму раздается сигнал воздушной тревоги.
Во временно оккупированном Севастополе утром 26 ноября раздались громкие взрывы.
Об этом пишут местные каналы.
В Крыму была объявлена воздушная тревога, а движение по Крымскому мосту перекрыто. Пока не известно, что происходит на полуострове.
Напомним, СБУ раскрыли все детали атаки на Крымский мост: три дрона пришлось самоликвидировать (видео).
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