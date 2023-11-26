В Раде хотят сорвать законопроект о запрете УПЦ МП

В Верховной Раде собирают подписи к спикеру Руслану Стефанчуку о необходимости отправить утвержденный в первом чтении законопроект "о запрете УПЦ МП " в Венецианской комиссии.

Об этом пишет LB.ua.

Отмечается, что таким образом, оппоненты закона надеются сорвать его дальнейшее продвижение.

Как говорится в самом документе, законопроект о запрете УПЦ МП якобы нарушает права человека и преследование граждан по религиозному признаку.

"Сначала один из руководителей "СН" напрямую обратился к спикеру Стефанчуку с соответствующей просьбой. Согласно нормам Регламента, осуществить такое представление на "Венециалку" может только глава ВР. Важно, что это не является его обязанностью (независимо от того, сколько депутатов о таком просят), но правом", — говорится в сообщении.

Также читайте Подводный тоннель в Крым: в ВМС оценили планы РФ и Китая

Несмотря на попытки спикер правительства Руслан Стефанчук отказался от такого развития событий. Следовательно, инициаторы процесса начали "сбор" подписей, рассчитывая таким образом оказать политическое давление.

По состоянию на прошлый четверг обращение подписали 46 народных депутатов.

"Большая часть фамилий — вполне прогнозируемые: "православный бодибилдер" Артем Дмитрук, диакон УПЦ МП Артем Культенко, одиозные "слуги" Максим Бужанский и Евгений Брагар (известный тем, что предлагал пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги). ОПЗЖ Григорий Суркис, Сергей Левочкин, Юрий Бойко, Александр Качный и тому подобное", — говорится в сообщении.

При этом почти все подписанты не голосовали за принятие закона в первом чтении. К тому же – не подписывали с просьбой вынести его в зал.

Запрет УПЦ МП: что известно

Руководство Службы безопасности Украины и инициировало расширить список оснований для запрещения религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрещения УПЦ Московского патриархата.

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект №8371 о запрете религиозных организаций , связанных с РФ.

Учитывая это, в нескольких областях отдельно запретили деятельность УПЦ МП. Да, соответствующее решение было принято в Закарпатской области. Там запретили деятельность религиозных организаций, связанных со страной-агрессорской Россией. Запрет относится и к другим общественным организациям, имеющим отношение к Кремлю.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.