Рада в первом чтении приняла законопроект о запрете УПЦ МП

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 267 депутатов. Таким образом, в Украине может запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата.

Проектом Закона предлагается внести изменения в законы Украины "О свободе совести и религиозных организациях", "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", предусмотрев положение о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он соответствует Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике Европейского суда по правам человека.

"В проекте Закона отсутствуют положения, которые нарушают принцип обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, могут содержать риски совершения коррупционных правонарушений и правонарушений, связанных с коррупцией, создают основания для дискриминации, касаются других рисков и ограничений, которые могут возникнуть при реализации акта", - говорится в документе.

Авторы законопроекта отмечают, что реализация соответствующего проекта Закона будет способствовать укреплению национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций.

Запрет УПЦ МП

Руководство Службы безопасности Украины ранее инициировало расширить список оснований для запрещения религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрещения УПЦ Московского патриархата.

В СБУ заявили, что деятельность Российской православной церкви (РПЦ) на территории Украины направлена на поддержку вооруженной агрессии России, реализацию геноцидной политики РФ и депортацию украинцев.

Учитывая это, в нескольких областях отдельно запретили деятельность УПЦ МП. Так, соответствующее решение было принято в Закарпатской области. Там запретили деятельность религиозных организаций, связанных со страной-агрессорской Россией. Запрет относится и к другим общественным организациям, имеющим отношение к Кремлю.

Черновицкая областная рада также запретила деятельность УПЦ Московского патриархата на территории области. Решение поддержали на заседании 40 областных избранников.

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