Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про заборону УПЦ МП

Рада підтримала законопроєкт, який фактично забороняє діяльність УПЦ МП в Україні.

Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроект №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"За" проголосували 267 депутатів. Таким чином, в Україні можуть заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату.

Проєктом Закону пропонується внести зміни до законів України «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», передбачивши положення щодо унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

У пояснювальній записці до законопроєкту наголошується, що він відповідає Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини.

"У проєкті Закону відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, створюють підстави для дискримінації, стосуються інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути під час реалізації акта", - йдеться в документі.

Автори законопроєкту наголошують, що реалізація відповідного проєкту Закону сприятиме зміцненню національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій.

Заборона УПЦ МП

Керівництво Служби безпеки України раніше ініціювало розширити список підстав для заборони релігійних організацій і забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ Московського патріархату.

В СБУ заявили, що діяльність Російської православної церкви (РПЦ) на території України спрямована на підтримку збройної агресії Росії, реалізацію геноцидної політики РФ і депортацію українців.

З огляду на це, у кількох областях окремо заборонили діяльність УПЦ МП. Так, відповідне рішення було ухвалено в Закарпатській області. Там заборонили діяльність релігійних організацій, пов’язаних з країною-агресоркою Росією. Заборона стосується й інших громадських організацій, що мають стосунок до Кремля.

Чернівецька обласна рада також заборонила діяльність ПЦУ Московського патріархату на території області. Рішення підтримали на засіданні 40 обласних обранців.

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