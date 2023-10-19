Маск може заблокувати Twitter в Європі — ЗМІ

Власник соцмережі Twitter (X) Ілон Маск розглядає можливість блокування сервісу в Європі у відповідь на нове регулювання інтернет-платформ з боку ЄС.

Протягом останніх тижнів Ілон Маск "все більше розчарований" необхідністю дотримуватися Закону ЄС про цифрові послуги.

Про це повідомляє Insider з посиланням на анонімне джерело, наближене до компанії.

Мільярдер Tesla, який рік тому придбав Twitter (X) обговорює можливість просто видалити доступ до додатку в європейському регіоні або заблокувати доступ до нього користувачам в ЄС. Це було б схоже на те, як компанія Meta зараз блокує користувачів в Європі від використання свого нового додатку Threads.

Новий закон ЄС про цифрові послуги набув чинності в серпні і вимагає від великих онлайн-платформ, як-от X, мати ефективні та прозорі системи для модерації та видалення неправдивої, оманливої та шкідливої інформації. Хвиля дезінформації про війну між Ізраїлем і ХАМАС, що швидко поширюється на X, ймовірно, вже порушує вимоги DSA.

Минулого тижня комісар ЄС Тьєррі Бретон заявив, що Комісія офіційно "розслідує дотримання X" нового закону, і офіційно запросив у платформи детальну інформацію про її дії щодо пом'якшення і видалення шкідливої або токсичної інформації.

Якщо буде встановлено, що X, яка перебуває у скрутному фінансовому становищі, таки порушує закон, їй може загрожувати штраф. Надалі комісія може накладати "періодичні штрафні платежі", або штрафи, у розмірі до 6% від глобального доходу компанії.

Слід зазначити, що раніше Маск звільнив більшу частину команди із сотень людей, яка займалася безпекою X, а також модерацією та наглядом за суперечками на платформі.

Це вже не перший раз, коли Маск висловлює ідею радикально обмежити сферу дії додатку. Майже одразу після придбання компанії він запропонував скоротити витрати і обмежити діяльність Twitter лише на США.

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"Це одна з причин, чому він випотрошив міжнародні команди за першої ж нагоди", - сказав один із співрозмовників, маючи на увазі тисячі співробітників, яких Маск звільнив після того, як взяв на себе управління компанією.

Питання скорочення міжнародної присутності Twitter знову постало на початку цього року, коли Маск вирішив закрити майже всі з приблизно двох десятків глобальних офісів компанії, включаючи більшість в Європі та Індії, а також в Австралії, Африці та Південній Кореї. Тоді Маск запропонував, щоб платформа працювала лише в тих країнах, де вона найбільш популярна, тобто в США, Британії та Японії.

Хоча Маск ще не виводить X з жодної країни, в Європі фактично не залишилося співробітників компанії. Офіси в Парижі, Мадриді та Берліні вже закриті.

За даними Apptopia, на Європу припадає близько 9% глобальної щомісячної бази активних користувачів X, хоча щоденне використання значно скоротилося за останні три місяці. Кількість завантажень і використання знизилася майже в кожній країні, де працює додаток.

Нині відомо, що Маск щонайменше двічі цього року зустрічався з комісаром Бретоном, щоб обговорити, що потрібно зробити X для дотримання DSA, але він "втратив терпіння щодо ситуації". У мережі Х Маск, схоже, з сарказмом відповів на пост комісара Бретона про дотримання Х DSA і наполягав на тому, що не розуміє, про що його просять. Потім він сказав, що не буде брати участь у "закулісних угодах".

Нагадаємо, раніше Єврокомісія визнала платформу американського мільярдера Ілона Маска Twitter найбільшим ринком збуту дезінформації.

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