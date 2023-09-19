Ілон Маск хоче зробити Twitter платним для всіх користувачів

У такий спосіб Маск хоче позбутися від ботів та підроблених облікових записів.

Американський мільярдер Ілон Маск пропонує зробити соціальну платформу X (колись Twitter) платною для усіх користувачі, аби таким чином боротися із ботами.

Про це він заявив під час розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, пише BBC.

"Ми переходимо до невеликої щомісячної оплати за користування системою", — сказав він.

Журналісти звернулася до пресслужби X для отримання додаткової інформації, поки не отримали заяви від компанії.

"Незрозуміло, чи це був лише неочікуваний коментар, чи сигнал про більш тверді плани, про які ще не було оголошено. Маск уже давно заявляє, що його рішення для позбавлення від ботів і підроблених облікових записів на платформі соціальних мереж стягує плату за перевірку", - пише видання.

Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск відзначився цинічною заявою. Він розкритикував український контрнаступ.

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