Илон Маск хочет сделать Twitter платным для всех пользователей

Американский миллиардер Илон Маск предлагает сделать социальную платформу X (когда-то Twitter) платной для всех пользователи, чтобы таким образом бороться с ботами.

Об этом он заявил во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет BBC.

"Мы переходим к небольшой ежемесячной оплате за пользование системой", — сказал он.

Журналисты обратились в пресс-службу X для получения дополнительной информации, пока не получили заявления от компании.

"Непонятно, был ли это лишь неожиданный комментарий, или сигнал о более жестких планах, о которых еще не был объявлен. Маск уже давно заявляет, что его решение для избавления от ботов и поддельных учетных записей на платформе социальных сетей взимает плату за проверку", – пишет издание.

Напомним, недавно Илон Маск отметился циничным заявлением. Он раскритиковал украинское контрнаступление.

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