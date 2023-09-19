Илон Маск хочет сделать Twitter платным для всех пользователей

Таким образом Маск хочет избавиться от ботов и поддельных аккаунтов.
Американский миллиардер Илон Маск предлагает сделать социальную платформу X (когда-то Twitter) платной для всех пользователи, чтобы таким образом бороться с ботами.
Об этом он заявил во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет BBC.
"Мы переходим к небольшой ежемесячной оплате за пользование системой", — сказал он.
Журналисты обратились в пресс-службу X для получения дополнительной информации, пока не получили заявления от компании.
"Непонятно, был ли это лишь неожиданный комментарий, или сигнал о более жестких планах, о которых еще не был объявлен. Маск уже давно заявляет, что его решение для избавления от ботов и поддельных учетных записей на платформе социальных сетей взимает плату за проверку", – пишет издание.
Напомним, недавно Илон Маск отметился циничным заявлением. Он раскритиковал украинское контрнаступление.
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