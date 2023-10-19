Маск может заблокировать Twitter в Европе — СМИ

В последние недели Илон Маск "все больше разочарован" необходимостью соблюдать Закон ЕС о цифровых услугах.

Об этом сообщает Insider со ссылкой на анонимный источник, приближенный к компании.

Миллиардер Tesla, год назад купивший Twitter (X) обсуждает возможность просто удалить доступ к приложению в европейском регионе или заблокировать доступ к нему пользователям в ЕС. Это было бы похоже на то, как компания Meta сейчас блокирует пользователей в Европе от использования своего нового приложения Threads.

Новый закон ЕС о цифровых услугах вступил в силу в августе и требует от крупных онлайн-платформ, таких как X, иметь эффективные и прозрачные системы для модерации и удаления ложной, обманчивой и вредной информации. Быстро распространяющаяся на X волна дезинформации о войне между Израилем и ХАМАС, вероятно, уже нарушает требования DSA.

На прошлой неделе комиссар ЕС Тьерри Бретон заявил, что Комиссия официально "расследует соблюдение X" нового закона, и официально запросил у платформы подробную информацию о ее действиях по смягчению и удалению вредной или токсичной информации.

Если будет установлено, что X, которая находится в тяжелом финансовом положении, нарушает закон, ей может грозить штраф. В дальнейшем комиссия может налагать "периодические штрафные платежи" или штрафы в размере до 6% от глобального дохода компании.

Следует отметить, что ранее Маск уволил большую часть команды из сотен людей, которая занималась безопасностью X, а также модерацией и наблюдением за спорами на платформе.

Это уже не в первый раз, когда Маск выражает идею радикально ограничить сферу действия приложения. Почти сразу же после приобретения компании он предложил сократить расходы и ограничить деятельность Twitter только на США.

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"Это одна из причин, почему он выпотрошил международные команды при первой же возможности", — сказал один из собеседников, имея в виду тысячи сотрудников, которых Маск уволил после того, как взял на себя управление компанией.

Вопрос сокращения международного присутствия Twitter снова встал в начале этого года, когда Маск решил закрыть почти все из примерно двух десятков глобальных офисов компании, включая большинство в Европе и Индии, а также в Австралии, Африке и Южной Корее. Тогда Маск предложил, чтобы платформа работала только в тех странах, где она наиболее популярна, то есть в США, Великобритании и Японии.

Хотя Маск еще не выводит X ни из одной страны, в Европе фактически не осталось сотрудников компании. Офисы в Париже, Мадриде и Берлине уже закрыты.

По данным Apptopia, на Европу приходится около 9% глобальной ежемесячной базы активных пользователей X, хотя ежедневное использование значительно сократилось за последние три месяца. Количество загрузок и использования снизилось почти в каждой стране, где работает приложение.

Сейчас известно, что Маск, по меньшей мере, дважды в этом году встречался с комиссаром Бретоном, чтобы обсудить, что нужно сделать X для соблюдения DSA, но он "потерял терпение к ситуации". В сети Х Маск, похоже, с сарказмом ответил на пост комиссара Бретона о соблюдении Х DSA и настаивал на том, что не понимает, о чем его просят. Затем он сказал, что не будет участвовать в "закулисных соглашениях".

Напомним, ранее Еврокомиссия признала платформу американского миллиардера Илона Маска Twitter крупнейшим рынком сбыта дезинформации.

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