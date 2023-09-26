ЕС признал Twitter самым большим источником российской пропаганды

Российская дезинформация особенно актуальна перед выборами в Словакии.

Платформу американского миллиардера Илона Маска Twitter признали крупнейшим рынком сбыта дезинформации.

Об этом пишет Bloomberg.

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова рассказала, что платформы должны активизировать борьбу с роспропагандой перед национальными и европейскими выборами в следующем году.

"Это широкомасштабное оружие массовых манипуляций, направленное на россиян, европейцев и другие страны мира", – сказала она.

Также по ее словам, многие платформы согласились добровольно принять кодекс поведения, устанавливающий стандарты борьбы с дезинформацией. Twitter, не подпадающий под кодекс, имеет наибольшее количество ложных или дезинформационных постов.

Примечательно, что российская дезинформация особенно актуальна перед выборами в Словакии.

"Словакия является благоприятной средой для прокремлевских, пророссийских нарративов. Подобная ситуация существует и в Украине, где российская война стала линией раскола", — сказала Юсова.

В частности, ЕС для борьбы с этим явлением вводит новый закон, регулирующий контент на платформах под названием "Закон о цифровых услугах".

Напомним, россияне готовят очередную ИПСО, базой для которой будет нарратив о "гигантских" потерях Сил обороны Украины во время наступления.

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