Выключал ли Маск Starlink Украине: Буданов раскрыл правду

Глава ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что Starlink выключали возле Крыма, это длилось месяц.

Об этом он сказал в интервью The Drive.

"Starlink является частной собственностью частного лица. Да, мы действительно очень широко используем его продукты и услуги. Вся контактная линия в определенной степени общается друг с другом, используя его продукты и услуги. Единственное, что я могу здесь сказать, это то, что без этих услуг и продуктов была бы катастрофа, но это правда, что раньше он выключал свои продукты и услуги возле Крыма, но есть и другая сторона этой правды.

Этот конкретный случай, о котором все говорят, было отключение покрытия в Крыму, но это было не в тот момент, о котором все говорят. Это отключение было на месяц. Возможно, были какие-нибудь конкретные случаи, о которых я не знаю. Но я абсолютно уверен, что весь первый период войны вообще не было отключения", – сказал он.

Напомним:

CNN со ссылкой на опубликованный фрагмент биографической книги "Илон Маск" Уолтера Айзексона сообщило, что Илон Маск в 2022 году распорядился отключить Starlink вблизи оккупированного Россией Крыма, чтобы сорвать украинскую атаку на Черноморский флот РФ.

Однако впоследствии сам Илон Маск опроверг утверждение телекомпании CNN об отключении в 2022 году Украине доступа к его сервису Starlink у побережья Крыма.

Между тем, комитет Сената США по делам Вооруженных сил исследует вопросы национальной безопасности через деятельность Starlink. Это связано с решением американского миллиардера Илона Маска не расширять частную спутниковую сеть для помощи украинским атакам на российские военные корабли у побережья Крыма.

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